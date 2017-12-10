Мурманчане собирают подписи за отмену учебы по субботам в школах Крайнего Севера

Мурманск, 10 декабря. Жители Мурманска создали петицию на имя президента Российской Федерации, правительства и Роспотребнадзора, в соответствии с которой, просят отменить посещение школьниками образовательных учреждений по субботам.

Горожане утверждают, что дети не находятся на свежем воздухе, а отсутствие солнца и кислородное голодание негативно влияет на здоровье. В петиции сказано:

«Кроме того, при дефиците солнца нарушается выработка витамина D — одного из важнейших в организме».

В соответствии с последней информацией, под данной инициативой поставили подписи более 1300 человек из разных регионов Северо-Западного федерального округа.