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Украина
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Общество
Мурманчане собирают подписи за отмену учебы по субботам в школах Крайнего Севера
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    Мурманчане собирают подписи за отмену учебы по субботам в школах Крайнего Севера

    19:15  10 Декабря 2017  /обновлено: 19:15  10 Декабря 2017
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    Мурманчане собирают подписи за отмену учебы по субботам в школах Крайнего Севера

    Мурманск, 10 декабря. Жители Мурманска создали петицию на имя президента Российской Федерации, правительства и Роспотребнадзора, в соответствии с которой, просят отменить посещение школьниками образовательных учреждений по субботам.

    Горожане утверждают, что дети не находятся на свежем воздухе, а отсутствие солнца и кислородное голодание негативно влияет на здоровье. В петиции сказано:

     «Кроме того, при дефиците солнца нарушается выработка витамина D — одного из важнейших в организме».

    В соответствии с последней информацией, под данной инициативой поставили подписи более 1300 человек из разных регионов Северо-Западного федерального округа.

    Автор: Ксения Пудовкина
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    #мурманск
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