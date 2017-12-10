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Украина
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Происшествия
ДТП в Мурманске: столкнулись две легковушки
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    ДТП в Мурманске: столкнулись две легковушки

    18:47  10 Декабря 2017  /обновлено: 18:47  10 Декабря 2017
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    ДТП в Мурманске: столкнулись две легковушки

    Мурманск, 10 декабря. Дорожно-транспортное происшествие случилось сегодня в Мурманске: столкнулись два легковых автомобиля.

    Как сообщают региональные новостные источники, автомобильная авария случилась в воскресенье, 10 октября, на пересечение проспекта Кольского и улицы Орликовой: по неустановленным на данный момент причинам произошло столкновение двух легковых автомобилей.

    В настоящее время сотрудники охраны правопорядка проводят проверку, выясняют обстоятельства и причины дорожно-транспортного происшествия, после проверки будет принято процессуальное решение. По предварительной информации, пострадавших в аварии нет.

    Автор: Ксения Пудовкина
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    #мурманск
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