ДТП в Мурманске: столкнулись две легковушки

Мурманск, 10 декабря. Дорожно-транспортное происшествие случилось сегодня в Мурманске: столкнулись два легковых автомобиля.

Как сообщают региональные новостные источники, автомобильная авария случилась в воскресенье, 10 октября, на пересечение проспекта Кольского и улицы Орликовой: по неустановленным на данный момент причинам произошло столкновение двух легковых автомобилей.

В настоящее время сотрудники охраны правопорядка проводят проверку, выясняют обстоятельства и причины дорожно-транспортного происшествия, после проверки будет принято процессуальное решение. По предварительной информации, пострадавших в аварии нет.