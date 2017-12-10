Иномарка влетела в деревья на трассе в Мурманской области, есть пострадавшие

Мурманск, 10 декабря. Дорожно-транспортное происшествие случилось вчера вечером в Мурманской области: легковушка вылетела в кювет и врезалась в деревья.

По информации региональных новостных источников, автомобильная авария случилась в субботу, 9 декабря, около 23:00 часов вечера по московскому времени на улице Дорожников в Кандалакше. Легковой автомобиль марки «Geely», водитель которого не справился с управлением, вылетел на встречную полосу на трассе Р-21 «Кола», съехал в кювет и врезался в деревья.

Пассажиру не удалось самостоятельно выбраться из транспортного средства, прибывшие на место ДТП спасатели помогли выбраться мужчине из салона автомобиля. Водитель серьезно не пострадал.