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Два человека пострадали в ДТП на трассе в Мурманской области
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    Два человека пострадали в ДТП на трассе в Мурманской области

    9:50  10 Декабря 2017  /обновлено: 9:50  10 Декабря 2017
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    Два человека пострадали в ДТП на трассе в Мурманской области

    Мурманск, 10 декабря. Дорожно-транспортное происшествие случилось накануне в Мурманской области, два человека пострадали.

    Как сообщают региональные новостные источники со ссылкой на информацию, полученную в экстренных службах, автомобильная авария произошла в субботу, 9 декабря, в вечернее время суток на1258 километре автодороги «Кола». В настоящее время детальной информации об обстоятельствах и причинах аварии нет.

    По предварительным данным известно, что два человека в возрасте 26 лет получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в медицинское учреждение сотрудниками скорой помощи. На данный момент органы охраны правопорядка проводят проверку и устанавливают причины ДТП, после чего будет принято процессуальное решение.

    Автор: Ксения Пудовкина
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    #мурманск #мончегорск
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