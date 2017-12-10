Два человека пострадали в ДТП на трассе в Мурманской области

Мурманск, 10 декабря. Дорожно-транспортное происшествие случилось накануне в Мурманской области, два человека пострадали.

Как сообщают региональные новостные источники со ссылкой на информацию, полученную в экстренных службах, автомобильная авария произошла в субботу, 9 декабря, в вечернее время суток на1258 километре автодороги «Кола». В настоящее время детальной информации об обстоятельствах и причинах аварии нет.

По предварительным данным известно, что два человека в возрасте 26 лет получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в медицинское учреждение сотрудниками скорой помощи. На данный момент органы охраны правопорядка проводят проверку и устанавливают причины ДТП, после чего будет принято процессуальное решение.