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Ребёнок выпал из окна четвёртого этажа жилого дома в Мончегорске
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    Ребёнок выпал из окна четвёртого этажа жилого дома в Мончегорске

    9:50  10 Декабря 2017  /обновлено: 9:52  10 Декабря 2017
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    Ребёнок выпал из окна четвёртого этажа жилого дома в Мончегорске

    Мурманск, 10 декабря. Мальчика доставили в медицинское учреждение Мурманской области с множественными травмами: ребенок выпал из окна четвертого этажа.

    По сообщению пресс-службе Следственного управления СКР по Мурманской области, инцидент произошел в субботу, 9 декабря, в Мончегорске: мальчик выпал из окна квартиры, расположенной на четвертом этаже жилого дома. В ведомстве сообщают, что мальчик находится в реанимации с многочисленными травмами и повреждениями.

    В настоящий момент возбуждено уголовное дело по факту получения травм ребенком по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности». Следствие продолжает проверку и устанавливает все обстоятельства произошедшего.

    Автор: Ксения Пудовкина
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    #мурманск
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