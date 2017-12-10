Ребёнок выпал из окна четвёртого этажа жилого дома в Мончегорске

Мурманск, 10 декабря. Мальчика доставили в медицинское учреждение Мурманской области с множественными травмами: ребенок выпал из окна четвертого этажа.

По сообщению пресс-службе Следственного управления СКР по Мурманской области, инцидент произошел в субботу, 9 декабря, в Мончегорске: мальчик выпал из окна квартиры, расположенной на четвертом этаже жилого дома. В ведомстве сообщают, что мальчик находится в реанимации с многочисленными травмами и повреждениями.

В настоящий момент возбуждено уголовное дело по факту получения травм ребенком по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности». Следствие продолжает проверку и устанавливает все обстоятельства произошедшего.