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Происшествия
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Общество
Супружескую пару, задержавшую виновника ДТП, наградили в Мончегорске
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    Супружескую пару, задержавшую виновника ДТП, наградили в Мончегорске

    18:05  9 Декабря 2017  /обновлено: 18:06  09 Декабря 2017
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    Супружескую пару, задержавшую виновника ДТП, наградили в Мончегорске

    Мурманск, 9 декабря. Семейную пару, которая задержала виновника дорожно-транспортного происшествия, наградили в торжественной обстановке в Мончегорске Мурманской области.

    Супружеская пара ехала на своем автомобиле по городу и увидела, как водитель другой машины сбил пешехода, а после чего попытался скрыться с места происшествия. Супруги решили проследовать за нарушителем, при этом они вызвали скорую и сообщили о происшествии сотрудникам полиции. Они догнали автомобиль и остановили его, после чего водителя передали сотрудникам ГИБДД, сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области.

    Супружеской паре вручили благодарственные письма и подарки. Супруги поблагодарили за награду и отметили, что они выполняли свой гражданский долг.

    Автор: Дарья Смолина
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    #мурманская область #мончегорск
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