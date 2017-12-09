Супружескую пару, задержавшую виновника ДТП, наградили в Мончегорске

Мурманск, 9 декабря. Семейную пару, которая задержала виновника дорожно-транспортного происшествия, наградили в торжественной обстановке в Мончегорске Мурманской области.

Супружеская пара ехала на своем автомобиле по городу и увидела, как водитель другой машины сбил пешехода, а после чего попытался скрыться с места происшествия. Супруги решили проследовать за нарушителем, при этом они вызвали скорую и сообщили о происшествии сотрудникам полиции. Они догнали автомобиль и остановили его, после чего водителя передали сотрудникам ГИБДД, сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области.

Супружеской паре вручили благодарственные письма и подарки. Супруги поблагодарили за награду и отметили, что они выполняли свой гражданский долг.