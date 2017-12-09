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Тело мужчины нашли после пожара в Мурманской области
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    Тело мужчины нашли после пожара в Мурманской области

    17:37  9 Декабря 2017  /обновлено: 17:37  09 Декабря 2017
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    Тело мужчины нашли после пожара в Мурманской области

    Мурманск, 9 декабря. Тело мертвого мужчины обнаружили после ликвидации возгорания в нежилой квартире в Гаджиево Мурманской области.

    Пожар случился в ночь с пятницы, 8 декабря, на субботу, 9 декабря. Специалистам предстоит выяснить причину пожара, а также причину смерти мужчины 1976 года рождения. На данный момент проводится проверка, сообщает «БИ-ПОРТ» со ссылкой на информацию, полученную от источника агентства в дежурных службах.

    Напомним, огнеборцы нашли труп мужчины, личность которого сразу не была установлена из-за сильных повреждений, после тушения пожара жилого дома. Происшествие случилось около девяти часов вечера во вторник, 5 декабря в Кандалакше. Специалисты устанавливают причины пожара, кроме этого назначена судебно-медицинская экспертиза. 

    Автор: Дарья Смолина
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    #пожар #труп #мурманская область
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