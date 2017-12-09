Тело мужчины нашли после пожара в Мурманской области

Мурманск, 9 декабря. Тело мертвого мужчины обнаружили после ликвидации возгорания в нежилой квартире в Гаджиево Мурманской области.

Пожар случился в ночь с пятницы, 8 декабря, на субботу, 9 декабря. Специалистам предстоит выяснить причину пожара, а также причину смерти мужчины 1976 года рождения. На данный момент проводится проверка, сообщает «БИ-ПОРТ» со ссылкой на информацию, полученную от источника агентства в дежурных службах.

Напомним, огнеборцы нашли труп мужчины, личность которого сразу не была установлена из-за сильных повреждений, после тушения пожара жилого дома. Происшествие случилось около девяти часов вечера во вторник, 5 декабря в Кандалакше. Специалисты устанавливают причины пожара, кроме этого назначена судебно-медицинская экспертиза.