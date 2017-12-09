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Стала известна причина пожара в жилом доме в Кировске
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    Стала известна причина пожара в жилом доме в Кировске

    13:04  9 Декабря 2017  /обновлено: 13:05  09 Декабря 2017
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    Стала известна причина пожара в жилом доме в Кировске

    Мурманск, 9 декабря. Семь сотрудников пожарно-спасательного подразделения выехали на место пожара в Кировске Мурманской области. Сообщение о возгорании в жилом доме поступило на пульт дежурного днем в пятницу, 8 декабря.

    По предварительной информации, причиной пожара стала неполадка в бойлере, сообщает «ПолитЭксперт». Пожар случился в жилом доме на улице 50 лет Октября. Огонь повредил стены по всей площади ванной комнаты, кроме этого сгорели бойлер и стиральная машина. Для ликвидации пожара было привлечено три единицы техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Мурманской области. 

    Информация о пострадавших отсутствует. Специалисты выясняют все обстоятельства и точную причину возгорания. 

    Ранее сообщалось, что в городе Кандалакша горел гараж, в результате чего обгорели вещи, которые находились в нем. Инцидент произошел около часу ночи в пятницу, 8 декабря.

    Автор: Дарья Смолина
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    #пожар #кировск #мурманская область
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