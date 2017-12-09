Стала известна причина пожара в жилом доме в Кировске

Мурманск, 9 декабря. Семь сотрудников пожарно-спасательного подразделения выехали на место пожара в Кировске Мурманской области. Сообщение о возгорании в жилом доме поступило на пульт дежурного днем в пятницу, 8 декабря.

По предварительной информации, причиной пожара стала неполадка в бойлере, сообщает «ПолитЭксперт». Пожар случился в жилом доме на улице 50 лет Октября. Огонь повредил стены по всей площади ванной комнаты, кроме этого сгорели бойлер и стиральная машина. Для ликвидации пожара было привлечено три единицы техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Мурманской области.

Информация о пострадавших отсутствует. Специалисты выясняют все обстоятельства и точную причину возгорания.

Ранее сообщалось, что в городе Кандалакша горел гараж, в результате чего обгорели вещи, которые находились в нем. Инцидент произошел около часу ночи в пятницу, 8 декабря.