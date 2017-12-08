Малахов открыл памятник Пушкину в Апатитах

Мурманск, 8 декабря. Телеведущий Андрей Малахов приехал на церемонию открытия памятника Александру Пушкину. Андрей Малахов подарил статую поэта своему родному городу — Апатитам.

Памятник Александру Пушкину находится в сквере, который расположен на улице Пушкина. По информации местных СМИ, скульптура поэта была установлена на прошлой неделе, однако тождественное открытие прошло в пятницу, 8 декабря. Монумент представляет собой фигуру Александра Пушкина, который сидит на скамейке.

Организаторы мероприятия надеются, что в сквере будут проходить читки, и это будет одним из любимых мест для почитателей поэзии.

Ранее сообщалось, что Андрей Малахов сделал подарок своему родному городу — скульптуру поэта Александра Пушкина.