Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Спорт
Российские лыжники решили участвовать в зимних Олимпийских играх
Общество
Малахов открыл памятник Пушкину в Апатитах
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Малахов открыл памятник Пушкину в Апатитах

    20:50  8 Декабря 2017  /обновлено: 20:50  08 Декабря 2017
    194

    Малахов открыл памятник Пушкину в Апатитах

    Мурманск, 8 декабря. Телеведущий Андрей Малахов приехал на церемонию открытия памятника Александру Пушкину. Андрей Малахов подарил статую поэта своему родному городу — Апатитам.

    Памятник Александру Пушкину находится в сквере, который расположен на улице Пушкина. По информации местных СМИ, скульптура поэта была установлена на прошлой неделе, однако тождественное открытие прошло в пятницу, 8 декабря. Монумент представляет собой фигуру Александра Пушкина, который сидит на скамейке.

    Организаторы мероприятия надеются, что в сквере будут проходить читки, и это будет одним из любимых мест для почитателей поэзии.

    Ранее сообщалось, что Андрей Малахов сделал подарок своему родному городу — скульптуру поэта Александра Пушкина.

    Автор: Дарья Смолина
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #апатиты #мурманская область
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть