Экс-полицейский предстанет перед судом за браконьерство в Мурманской области

Мурманск, 8 декабря. Бывший сотрудник полиции — житель Апатитов — предстанет перед судом за незаконный вылов рыбы на водных объектах Мурманской области.

Экс-полицейский, договорившись со своим знакомым, выловил 46 экземпляров рыбы сиг, общая масса которых 28,34 кг, сообщает пресс-служба СУ СК России по Мурманской области. Из выловленной рыбы было извлечено 2,58 кг икры. Таким образом, был нанесен ущерб рыбным запасам России на сумму более 21 тысячи рублей. Для вылова рыбы они использовали сети и лодку с мотором.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Кировский городской суд для рассмотрения по существу. Мужчинам за данное преступление может грозить до пяти лет лишения свободы.