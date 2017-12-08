Поддельные джинсы продавали в Мурманской области

Мурманск, 8 декабря. Поддельными джинсами торговали на территории Мурманской области. Полицейские изъяли девять пар контрафактных джинсов.

Сотрудники таможни сообщили о том, что на территории Мурманской области занимаются торговлей поддельной продукцией. В ходе проверки данный факт был подтвержден: продавали джинсы популярных брендов с признаками подделки, сообщает пресс-служба УМВД по Мурманской области.

В отношении бизнесмена было возбуждено дело об административном правонарушении по статье «незаконное использование средств индивидуальных товаров(работ, услуг)». Максимальное наказание за данное правонарушение — штраф в размере до 200 тысяч рублей. Сотрудники полиции предупреждают бизнесменов о больших штрафах за данное правонарушение, борьба с контрафактной продукцией продолжается.