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Подросток обокрал торговый павильон в Мурманске
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    Подросток обокрал торговый павильон в Мурманске

    20:01  7 Декабря 2017  /обновлено: 20:01  07 Декабря 2017
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    Подросток обокрал торговый павильон в Мурманске

    Мурманск, 7 декабря. Подросток похитил две беспроводные колонки, одну компьютерную мышку и три игрушки-головоломки. С заявлением в полицию обратился директор торгового павильона Мурманска.

    Сотрудники правоохранительных органов выяснили, что неизвестный проник в помещение с помощью отжатия витринного стекла, сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области. Специалисты установили личность злоумышленника, им оказался 15-летний местный житель, которого уже задерживали за аналогичное преступление в этом году.

    Общая сумма ущерба составила 2950 рублей, подросток сознался в содеянном и сообщил, что похищенное продал, а деньги потратил по своему усмотрению. Возбуждено уголовное дело по статье «кража».

    Автор: Дарья Смолина
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    #кража #мурманск
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