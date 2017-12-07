Подросток обокрал торговый павильон в Мурманске

Мурманск, 7 декабря. Подросток похитил две беспроводные колонки, одну компьютерную мышку и три игрушки-головоломки. С заявлением в полицию обратился директор торгового павильона Мурманска.

Сотрудники правоохранительных органов выяснили, что неизвестный проник в помещение с помощью отжатия витринного стекла, сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области. Специалисты установили личность злоумышленника, им оказался 15-летний местный житель, которого уже задерживали за аналогичное преступление в этом году.

Общая сумма ущерба составила 2950 рублей, подросток сознался в содеянном и сообщил, что похищенное продал, а деньги потратил по своему усмотрению. Возбуждено уголовное дело по статье «кража».