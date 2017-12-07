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Общество
Огни на новогодних елках Мурманска зажгут 9 декабря
Общество
Огни на новогодних елках Мурманска зажгут 9 декабря
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    Огни на новогодних елках Мурманска зажгут 9 декабря

    17:16  7 Декабря 2017  /обновлено: 17:17  07 Декабря 2017
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    Огни на новогодних елках Мурманска зажгут 9 декабря

    Мурманск, 7 декабря. Торжественное открытие новогодних елок пройдет во всех округах Мурманска 9 декабря. В этот день зажгут новогоднюю иллюминацию на главной городской елке.

    Праздничные мероприятия начнутся в 14.00 9 декабря, они пройдут по адресу: жилой район Росляково — Заводская улица, 1, Ленинский округ — Семеновское озеро, Первомайский округ — проспект Кольский, 101. Театрализованное представление покажут для зрителей на площади перед гостинично-деловым центром «Арктика» в 15.00, сообщает пресс-служба администрации города. На улице Воровского будет работать для жителей и гостей города выездная торговля.

    Стоит отметить, что нельзя будет проехать и оставить транспортное средство по улице Ленинградской, от дома №5/23 по улице Воровского до улицы Профсоюзов и по улице Воровского, от проспекта Ленина до улицы Коминтерна с полуночи до 18.00 9 декабря.

    Автор: Дарья Смолина
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    #мурманск #новый год #елка
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