Огни на новогодних елках Мурманска зажгут 9 декабря

Мурманск, 7 декабря. Торжественное открытие новогодних елок пройдет во всех округах Мурманска 9 декабря. В этот день зажгут новогоднюю иллюминацию на главной городской елке.

Праздничные мероприятия начнутся в 14.00 9 декабря, они пройдут по адресу: жилой район Росляково — Заводская улица, 1, Ленинский округ — Семеновское озеро, Первомайский округ — проспект Кольский, 101. Театрализованное представление покажут для зрителей на площади перед гостинично-деловым центром «Арктика» в 15.00, сообщает пресс-служба администрации города. На улице Воровского будет работать для жителей и гостей города выездная торговля.

Стоит отметить, что нельзя будет проехать и оставить транспортное средство по улице Ленинградской, от дома №5/23 по улице Воровского до улицы Профсоюзов и по улице Воровского, от проспекта Ленина до улицы Коминтерна с полуночи до 18.00 9 декабря.