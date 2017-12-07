Житель Апатитов, который убил и сжег мужчину, приговорен к 11 годам колонии

Мурманск, 7 декабря. Житель Апатитов зарезал 38-летнего мужчину, а затем сжег его тело. Суд признал его виновным в убийстве и назначил наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима.

Мужчины распивали спиртные напитки в одной из квартир Апатитов, после чего у них возник конфликт. Злоумышленник взял охотничий нож и нанес не менее 17 ударов. Мужчина получил ранения в области жизненно-важных органов, а также телесные повреждения, от которых он скончался на месте.

Злоумышленник перетащил тело мужчины в ванную комнату, облил бензином, а затем поджег его, сообщает пресс-служба СУ СК России по Мурманской области. Таким образом он хотел скрыть свое преступление.