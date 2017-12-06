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Мужчина погиб при пожаре в Мурманской области
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    Мужчина погиб при пожаре в Мурманской области

    18:44  6 Декабря 2017
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    Мужчина погиб при пожаре в Мурманской области

    Мурманск, 6 декабря. Чрезвычайное происшествие случилось в Мурманской области накануне ночью: загорелся жилой дом, спасатели после тушения пожара обнаружили труп мужчины.

    Как сообщает пресс-служба МЧС по Мурманской области, чрезвычайное происшествие случилось около девяти часов вечера по московскому времени в Кандалакше, загорелся дом № 26, расположенный на Пролетарской улице. Пожарно-спасательный отряд незамедлительно прибыл на место происшествия, после ликвидации возгорания, спасатели обнаружили труп мужчины. Личность мужчины на данный момент не установлена, поскольку тело сильно пострадало от огня.

    Специалисты разбираются в обстоятельствах и причинах пожара, назначена судебно-медицинская экспертиза.

    Автор: Ксения Пудовкина
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    #пожар #мурманск
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