Водитель потерял сознание за рулем автомобиля в Мурманске

Мурманск, 6 декабря. Водитель иномарки потерял сознание за рулем автомобиля в Мурманске.

Как сообщает отдельный батальон ДПС ГИБДД по Мурманску, инцидент произошел на улице Карла Маркса около 11:00 часов дня по московскому времени: автомобиль Peugeot на зеленый сигнал светофора на перекресте с проспектом Ленина не двигался с места, ем самым образовав затор.

Очевидцы обнаружили в машине спящего мужчину, но попытки его разбудить не увенчались успехом. Оказалось, что водитель потерял сознание за рулем автомобиля. На место инцидента незамедлительно вызвали бригаду скорой помощи, которая доставила мужчину в медицинское учреждение.