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Происшествия
Водитель потерял сознание за рулем автомобиля в Мурманске
Происшествия
Водитель потерял сознание за рулем автомобиля в Мурманске
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    Водитель потерял сознание за рулем автомобиля в Мурманске

    15:19  6 Декабря 2017
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    Водитель потерял сознание за рулем автомобиля в Мурманске

    Мурманск, 6 декабря. Водитель иномарки потерял сознание за рулем автомобиля в Мурманске.

    Как сообщает отдельный батальон ДПС ГИБДД по Мурманску, инцидент произошел на улице Карла Маркса около 11:00 часов дня по московскому времени: автомобиль Peugeot на зеленый сигнал светофора на перекресте с проспектом Ленина не двигался с места, ем самым образовав затор.

    Очевидцы обнаружили в машине спящего мужчину, но попытки его разбудить не увенчались успехом. Оказалось, что водитель потерял сознание за рулем автомобиля. На место инцидента незамедлительно вызвали бригаду скорой помощи, которая доставила мужчину в медицинское учреждение.

    Автор: Ксения Пудовкина
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    #мурманск
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