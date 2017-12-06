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Мужчина выхватил пистолет у жителя Апатитов и прострелил ему ноги
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    Мужчина выхватил пистолет у жителя Апатитов и прострелил ему ноги

    13:51  6 Декабря 2017
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    Мужчина выхватил пистолет у жителя Апатитов и прострелил ему ноги

    Апатиты, 6 декабря. Два года лишения свободы грозит мужчине, который прострелил ноги жителю Апатитов.

    Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, сотрудники больницы в Апатитах сообщили в полицию о том, что к ним поступил пациент с пулевым ранением обеих ног. Сотрудники охраны правопорядка установили, что поссорился с ранее незнакомым мужчиной у бара. Пострадавший достал травматический пистолет, но злоумышленник выхватил оружие и несколько раз выстрелил.

    Подозреваемого задержали, он признался в содеянном. В настоящее время в отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Если суд признает его виновным, то ему грозит до двух лет лишения свободы.

    Автор: Ксения Пудовкина
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    #апатиты
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