Мужчина выхватил пистолет у жителя Апатитов и прострелил ему ноги

Апатиты, 6 декабря. Два года лишения свободы грозит мужчине, который прострелил ноги жителю Апатитов.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, сотрудники больницы в Апатитах сообщили в полицию о том, что к ним поступил пациент с пулевым ранением обеих ног. Сотрудники охраны правопорядка установили, что поссорился с ранее незнакомым мужчиной у бара. Пострадавший достал травматический пистолет, но злоумышленник выхватил оружие и несколько раз выстрелил.

Подозреваемого задержали, он признался в содеянном. В настоящее время в отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Если суд признает его виновным, то ему грозит до двух лет лишения свободы.