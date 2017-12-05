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Движение по трассе Кола — Мурмаши ограничат из-за взрывных работ
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    Движение по трассе Кола — Мурмаши ограничат из-за взрывных работ

    20:16  5 Декабря 2017
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    Движение по трассе Кола — Мурмаши ограничат из-за взрывных работ

    Мурманск, 5 декабря. Участок шоссе в Мурманской области перекроют из-за взрывных работ.

    Как сообщают региональные новостные источники, в среду, 6 декабря, трасса с 8 по 9 километр, соединяющая Колу и Мурмаши, будет закрыта для движения автомобильного транспорта в период с 15 до 16 часов дня по московскому времени. Ограничения связаны с проведением взрывных работ. Специалисты осуществят детонации в рамках проекта «Комплексное развитие Мурманского транспортного узла». Автомобилистов прося заранее продумывать свой маршрут с учетом данной информации.

    Напомним, смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием отечественного автомобиля и иномарки случилось вчера ранним утром в Мурманском крае.

    Автор: Ксения Пудовкина
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    #мурманск
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