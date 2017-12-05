Тело убитого мужчины обнаружили на берегу озера в Мурманской области

Мурманск, 5 декабря. Уголовное дело возбудили после обнаружения тела убитого пенсионера в Мурманской области.

Как сообщает пресс-служба Следственного комитета по Мурманской области, тело нашли в понедельник, 4 декабря, на берегу озера Комсомольское в Мончегорске. Убитым оказался 57-летний мужчина. Следователи обнаружили на теле погибшего множественные колото-резанные раны на груди и конечностях, что свидетельствует об умышленном убийстве.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», специалисты разбираются в обстоятельствах и мотивах совершения преступления, устанавливают лица, которые причастны к убийству. Следствие продолжается.