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Тело убитого мужчины обнаружили на берегу озера в Мурманской области
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    Тело убитого мужчины обнаружили на берегу озера в Мурманской области

    16:57  5 Декабря 2017
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    Тело убитого мужчины обнаружили на берегу озера в Мурманской области

    Мурманск, 5 декабря. Уголовное дело возбудили после обнаружения тела убитого пенсионера в Мурманской области.

    Как сообщает пресс-служба Следственного комитета по Мурманской области, тело нашли в понедельник, 4 декабря, на берегу озера Комсомольское в Мончегорске. Убитым оказался 57-летний мужчина. Следователи обнаружили на теле погибшего множественные колото-резанные раны на груди и конечностях, что свидетельствует об умышленном убийстве.

    В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», специалисты разбираются в обстоятельствах и мотивах совершения преступления, устанавливают лица, которые причастны к убийству. Следствие продолжается.

    Автор: Ксения Пудовкина
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    #мурманск
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