Иномарка протаранила ВАЗ в Мурманской области, есть жертвы

Мурманск, 5 декабря. Смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием отечественного автомобиля и иномарки случилось вчера ранним утром в Мурманском крае.

Автомобильная авария произошла в понедельник, 4 декабря, ранним утром на автодороге «Кола» в Мончегорском районе: водитель отечественного автомобиля не уступил дорогу иномарке, после чего произошло столкновение. Водитель ВАЗ получил несовместимые с жизнью травмы и скончался на месте до приезда сотрудников скорой помощи. Двоих пострадавших на машине скорой помощи доставили в медицинское учреждение.

В настоящее время сотрудники охраны правопорядка разбираются в обстоятельствах смертельного ДТП, после чего будет вынесено процессуальное решение.