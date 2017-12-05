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Иномарка протаранила ВАЗ в Мурманской области, есть жертвы
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    Иномарка протаранила ВАЗ в Мурманской области, есть жертвы

    14:07  5 Декабря 2017
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    Иномарка протаранила ВАЗ в Мурманской области, есть жертвы

    Мурманск, 5 декабря. Смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием отечественного автомобиля и иномарки случилось вчера ранним утром в Мурманском крае.

    Автомобильная авария произошла в понедельник, 4 декабря, ранним утром на автодороге «Кола» в Мончегорском районе: водитель отечественного автомобиля не уступил дорогу иномарке, после чего произошло столкновение. Водитель ВАЗ получил несовместимые с жизнью травмы и скончался на месте до приезда сотрудников скорой помощи. Двоих пострадавших на машине скорой помощи доставили в медицинское учреждение.

    В настоящее время сотрудники охраны правопорядка разбираются в обстоятельствах смертельного ДТП, после чего будет вынесено процессуальное решение.

    Автор: Ксения Пудовкина
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    #дтп #авария #мурманск
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