Жителя Мурманска оштрафовали на тысячу рублей за мем со свастикой

Мурманск, 4 декабря. Жителя Мурманска — администратора мурманского сообщества «ДТП ЧП» в социальной сети «ВКонтакте» — оштрафовали на 1000 рублей за размещение на странице группы фотографии с изображением нацисткой символикой.

Было возбуждено административное производство по статье «пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики <…> пропаганда либо публичное демонстрирование которых запрещены федеральными законами». Молодой человек признал свою вину, однако отметил, что опубликовал запись по неосторожности, сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области. Правонарушитель добавил, что не предполагал, что нарушает закон.

Сотрудники правоохранительных органов напоминают, что за публичное демонстрирование и пропаганду экстремистских материалов, а также нацистской символики можно понести наказание: могут привлечь к уголовной и административной ответственности.