Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Общество
Кремлевскую елку посетят 32 ребенка из Воронежской области
Происшествия
Жителя Мурманска оштрафовали на тысячу рублей за мем со свастикой
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Жителя Мурманска оштрафовали на тысячу рублей за мем со свастикой

    20:39  4 Декабря 2017
    32

    Жителя Мурманска оштрафовали на тысячу рублей за мем со свастикой

    Мурманск, 4 декабря. Жителя Мурманска — администратора мурманского сообщества «ДТП ЧП» в социальной сети «ВКонтакте» — оштрафовали на 1000 рублей за размещение на странице группы фотографии с изображением нацисткой символикой.

    Было возбуждено административное производство по статье «пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики <…> пропаганда либо публичное демонстрирование которых запрещены федеральными законами». Молодой человек признал свою вину, однако отметил, что опубликовал запись по неосторожности, сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области. Правонарушитель добавил, что не предполагал, что нарушает закон.

    Сотрудники правоохранительных органов напоминают, что за публичное демонстрирование и пропаганду экстремистских материалов, а также нацистской символики можно понести наказание: могут привлечь к уголовной и административной ответственности.

    Автор: Дарья Смолина
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #суд #мурманск
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть