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Дело о смерти сбежавшей из реанимации женщины завели в Мурманске
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    Дело о смерти сбежавшей из реанимации женщины завели в Мурманске

    17:51  4 Декабря 2017
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    Дело о смерти сбежавшей из реанимации женщины завели в Мурманске

    Мурманск, 4 декабря. Женщина, сбежавшая из больницы Мурманска, умерла на следующий день. Следственный комитете возбудил уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».

    В октябре этого года молодая женщина была доставлена в больницу, однако в этот же день она сбежала, сообщает пресс-служба СУ СК России по Мурманской области. На следующее утро тело пациентки обнаружили на территории больницы, сотрудники скорой пытались спасти женщину, но она скончалась.

    На данный момент выясняются причины случившегося и все обстоятельства. Расследование уголовного дела продолжается: предстоит дать правовую оценку действиям сотрудников медучреждения, а также должностных лиц.

    Автор: Дарья Смолина
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    #больница #мурманск #смерть
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