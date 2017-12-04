Мужчина погиб в ДТП на трассе «Кола»

Мурманск, 4 декабря. Смертельное дорожно-транспортное происшествия случилось на трассе Р-21 «Кола» в сторону Мурманска. В результате автомобильной аварии погиб 55-летний водитель одного из автомобилей.

Участниками дорожно-транспортного происшествия стали автомобили ВАЗ-2112 иVolkswagen Caravelle. По предварительным данным, водитель отечественного автомобиля выезжал с второстепенной дороги и не предоставил преимущество иномарке, которая двигалась по главной дороге. В результате чего произошло столкновение, сообщают местные СМИ.

Водитель автомобиль ВАЗ-2112 погиб, его пассажир и три пассажиры иномарки были доставлены с различными травмами в медицинское учреждение. На данный момент проводится проверка, сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.