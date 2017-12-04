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Происшествия
Неизвестные устроили стрельбу на площади Мурманска, возбуждено уголовное дело
Происшествия
Неизвестные устроили стрельбу на площади Мурманска, возбуждено уголовное дело
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    Неизвестные устроили стрельбу на площади Мурманска, возбуждено уголовное дело

    13:31  4 Декабря 2017
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    Неизвестные устроили стрельбу на площади Мурманска, возбуждено уголовное дело

    Мурманск, 4 декабря. Стрельба была на площади «Пяти Углов» в Мурманске около шести часов вечера в воскресенье, 3 декабря. Сотрудниками правоохранительных органов было возбуждено уголовное дело по статье «хулиганство».

    Несколько человек, по предварительным данным, сделали не менее пяти выстрелов из оружия — пневматического и травматического пистолетов. Таким образом, они нарушили общественный порядок, сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области.

    «На данный момент пострадавших в результате стрельбы не установлено», — сообщает пресс-служба ведомства.

    На данный момент проводят мероприятия, которые направлены на установление лиц, причастных к данному деянию.

    Напомним, что неизвестный устроил стрельбу в торговом центре в Нью-Йорке. Сообщается о двух пострадавших, посетителей центра незамедлительно эвакуировали.

     

    Автор: Дарья Смолина
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    #стрельба #мурманск
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