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Житель Апатитов похитил медный кабель, стоимость которого около 78 тысяч рублей
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    Житель Апатитов похитил медный кабель, стоимость которого около 78 тысяч рублей

    21:02  3 Декабря 2017
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    Житель Апатитов похитил медный кабель, стоимость которого около 78 тысяч рублей

    Мурманск, 3 декабря. Житель Апатитов похитил медный кабель, длина которого 47 метров и стоимость около 78 тысяч рублей, из гаражного бокса в Кировске Мурманской области.

    Сотрудники правоохранительных органов, выехав на место преступления, сняли отпечатки пальцев, а также установили, что злоумышленник, проломив заднюю стену, попал в помещение. Полицейскими был задержан подозреваемый, сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области. Им оказался мужчина 1989 года рождения, ранее он был судим за кражу.

    Молодой человек — сотрудник предприятия — сознался в содеянном и сообщил, что хотел продать кабель. На данный момент мужчина находится под подпиской о невыезде. Возбуждено уголовное дело по статье «кража», ему может грозить наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

    Автор: Дарья Смолина
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    #кража #мурманская область
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