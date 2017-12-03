Житель Апатитов похитил медный кабель, стоимость которого около 78 тысяч рублей

Мурманск, 3 декабря. Житель Апатитов похитил медный кабель, длина которого 47 метров и стоимость около 78 тысяч рублей, из гаражного бокса в Кировске Мурманской области.

Сотрудники правоохранительных органов, выехав на место преступления, сняли отпечатки пальцев, а также установили, что злоумышленник, проломив заднюю стену, попал в помещение. Полицейскими был задержан подозреваемый, сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области. Им оказался мужчина 1989 года рождения, ранее он был судим за кражу.

Молодой человек — сотрудник предприятия — сознался в содеянном и сообщил, что хотел продать кабель. На данный момент мужчина находится под подпиской о невыезде. Возбуждено уголовное дело по статье «кража», ему может грозить наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.