Шесть пожарных тушили жилой дом в Ковдоре

Мурманск, 3 декабря. Шесть огнеборцев тушили пожар в доме, расположенном на улице Баштыркова в Ковдоре. В результате пожара обгорели вещи, находившиеся в помещении.

Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного поздно вечером в субботу, 2 декабря, информирует пресс-служба ГУ МЧС России по Мурманской области. На место происшествия незамедлительно выехали сотрудники пожарно-спасательного подразделения, для ликвидации пожара потребовалось три единицы техники. Причины возгорания устанавливаются.

Ранее сообщалось, что горел жилой дом, который находился на 37-м километре автодороги Кола — Лотта. Дом сгорел дотла, сообщает ведомство. На месте пожара работали 12 человек личного состава и четыре единицы техники.