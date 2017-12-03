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Происшествия
Шесть пожарных тушили жилой дом в Ковдоре
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    Шесть пожарных тушили жилой дом в Ковдоре

    16:32  3 Декабря 2017
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    Шесть пожарных тушили жилой дом в Ковдоре

    Мурманск, 3 декабря. Шесть огнеборцев тушили пожар в доме, расположенном на улице Баштыркова в Ковдоре. В результате пожара обгорели вещи, находившиеся в помещении.

    Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного поздно вечером в субботу, 2 декабря, информирует пресс-служба ГУ МЧС России по Мурманской области. На место происшествия незамедлительно выехали сотрудники пожарно-спасательного подразделения, для ликвидации пожара потребовалось три единицы техники. Причины возгорания устанавливаются.

    Ранее сообщалось, что горел жилой дом, который находился на 37-м километре автодороги Кола — Лотта. Дом сгорел дотла, сообщает ведомство. На месте пожара работали 12 человек личного состава и четыре единицы техники.

    Автор: Дарья Смолина
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    #пожар #мурманская область
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