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Происшествия
Восемь пожарных тушили в Коле вспыхнувший мотор автомобиля
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    Восемь пожарных тушили в Коле вспыхнувший мотор автомобиля

    13:38  3 Декабря 2017
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    Восемь пожарных тушили в Коле вспыхнувший мотор автомобиля

    Мурманск, 3 декабря. Мотор автомобиля загорелся на улице Дорожная в Коле Мурманской области. Восемь сотрудников пожарно-спасательного подразделения выехали на место происшествия.

    Информация о возгорании автомобиля поступила вечером, в 20.11, 2 декабря. Для ликвидации пожара были привлечены две единицы техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Мурманской области. Огонь повредил переднюю часть автомобиля, а именно моторный отсек, капот, передние крылья и блок-фары, а также решетку радиатора.  На данный момент устанавливаются причины пожара.

    Ранее сообщалось, что в Мурманске произошло несколько пожаров: сгорел гараж и квартира. На двух пожарах, в общей сложности, работали 23 специалиста пожарно-спасательного подразделения.

    Автор: Дарья Смолина
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    #пожар #мурманская область
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