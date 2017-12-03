Восемь пожарных тушили в Коле вспыхнувший мотор автомобиля

Мурманск, 3 декабря. Мотор автомобиля загорелся на улице Дорожная в Коле Мурманской области. Восемь сотрудников пожарно-спасательного подразделения выехали на место происшествия.

Информация о возгорании автомобиля поступила вечером, в 20.11, 2 декабря. Для ликвидации пожара были привлечены две единицы техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Мурманской области. Огонь повредил переднюю часть автомобиля, а именно моторный отсек, капот, передние крылья и блок-фары, а также решетку радиатора. На данный момент устанавливаются причины пожара.

Ранее сообщалось, что в Мурманске произошло несколько пожаров: сгорел гараж и квартира. На двух пожарах, в общей сложности, работали 23 специалиста пожарно-спасательного подразделения.