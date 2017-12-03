Стало известно, как вырастет зарплата мурманских учителей

Мурманск, 3 декабря. Заработная плата преподавателей школ Мурманской области будет составлять до 46,8 тысяч рублей в 2018 году.

Соответствующее постановление — «О повышении заработной платы работникам государственных областных учреждений в 2018 году» — позволит увеличить размер заработной платы на 4%. По информации местных СМИ, зарплата увеличится почти у 11,4 тысяч человек, которые работают в сфере образования.

«Указанные меры способствуют повышению доходов и позволят минимизировать доплаты до минимальной заработной платы 4 тысячам работников сферы образования», — сообщает«Хибины.com».

Ранее сообщалось, что заработная плата педагогов Московской области увеличится на пять процентов. Средняя заработная плата учителей составит 51 тысячу рублей.