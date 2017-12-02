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Жилой дом эвакуировали в Мурманске из-за угрозы взрыва
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    Жилой дом эвакуировали в Мурманске из-за угрозы взрыва

    11:43  2 Декабря 2017
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    Жилой дом эвакуировали в Мурманске из-за угрозы взрыва

    Мурманск, 2 декабря. Чрезвычайное происшествие случилось накануне в Мурманске: спасатели в срочном порядке эвакуировали жильцов дома из-за утечки газа.

    По информации региональных новостных источников со ссылкой на сообщения очевидцев в социальных сетях, инцидент произошел в пятницу, 1 декабря, в доме № 53 на улице Академика Книповича. Спасатели после обращения в аварийную службу с жалобой на сильный запах газа прибыли на место ЧП и приняли решение эвакуировать жителей дома.

    Специалисты осмотрели дом, но угроза взрыва не была подтверждена. К настоящему времени жильцам разрешили вернуться домой, их жизни ничто не угрожает.

    Автор: Ксения Пудовкина
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    #мурманск #газ
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