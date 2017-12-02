Жилой дом эвакуировали в Мурманске из-за угрозы взрыва

Мурманск, 2 декабря. Чрезвычайное происшествие случилось накануне в Мурманске: спасатели в срочном порядке эвакуировали жильцов дома из-за утечки газа.

По информации региональных новостных источников со ссылкой на сообщения очевидцев в социальных сетях, инцидент произошел в пятницу, 1 декабря, в доме № 53 на улице Академика Книповича. Спасатели после обращения в аварийную службу с жалобой на сильный запах газа прибыли на место ЧП и приняли решение эвакуировать жителей дома.

Специалисты осмотрели дом, но угроза взрыва не была подтверждена. К настоящему времени жильцам разрешили вернуться домой, их жизни ничто не угрожает.