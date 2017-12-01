Мурманского адвоката-наркомана будут судить за пьяную езду

Мурманск, 1 декабря. Уголовное дело в отношении действующего адвоката, находившегося за рулем транспортного средства без водительских прав в состоянии наркотического опьянения, передано в суд для дальнейшего рассмотрения по существу.

Как сообщает следственный отдел по Мурманской области, сотрудники Госавтоинспекции задержали 30-летнего местного жителя без водительских прав за рулем транспортного средства. Установлено, что мужчина находился в состоянии наркотического опьянения. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию».

В настоящий момент уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для дальнейшего рассмотрения по существу.