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Мурманского адвоката-наркомана будут судить за пьяную езду
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    Мурманского адвоката-наркомана будут судить за пьяную езду

    17:06  1 Декабря 2017
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    Мурманского адвоката-наркомана будут судить за пьяную езду

    Мурманск, 1 декабря. Уголовное дело в отношении действующего адвоката, находившегося за рулем транспортного средства без водительских прав в состоянии наркотического опьянения, передано в суд для дальнейшего рассмотрения по существу.

    Как сообщает следственный отдел по Мурманской области, сотрудники Госавтоинспекции задержали 30-летнего местного жителя без водительских прав за рулем транспортного средства. Установлено, что мужчина находился в состоянии наркотического опьянения. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию».

    В настоящий момент уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для дальнейшего рассмотрения по существу.

    Автор: Ксения Пудовкина
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    #мурманск
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