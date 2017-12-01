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МЧС по Мурманской области предупреждает о спуске лавин
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    МЧС по Мурманской области предупреждает о спуске лавин

    14:36  1 Декабря 2017
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    МЧС по Мурманской области предупреждает о спуске лавин

    Мурманск, 1 декабря. Специалисты МЧС просят жителей Мурманской области не входить в зону принудительного спуска лавин, который запланирован на сегодняшний день в рамках плана ликвидации и предупреждения чрезвычайных происшествий.

    Как сообщают региональные СМИ, в пятницу, 1 декабря, главное Управление МЧС по региону планирует провести мероприятия по принудительному спуску лавин. Операция запланирована на период с 11:00 до 17:00 часов вечера по московскому времени на территории Кировского рудника в рамках плана предупреждения и ликвидации аварий от снежных лавин.

    Сотрудники МЧС предупреждают местных жителей о соблюдении правил безопасности и просят не входить на территорию опасной зоны.

    Автор: Ксения Пудовкина
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    #мурманск
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