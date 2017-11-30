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Бездомный избил пожилую жительницу Мурманска
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    Бездомный избил пожилую жительницу Мурманска

    20:31  30 Ноября 2017
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    Бездомный избил пожилую жительницу Мурманска

    Мурманск, 30 ноября. Мужчина без определенного места жительства избил пожилую женщину - жительницу Мурманска. Он нанес ей несколько ударов в область головы.

    От потерпевшей поступило сообщение в полицию: женщина рассказала, что она работает дворником, и когда убиралась, увидела спящего на лестничной площадке мужчину. Она попросила его уйти, но он ей отказал и стал бить.

    Подозреваемым оказался неработающий мужчина 1964 года рождения, сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области. Ранее он был судим, его задержали и доставили в отдел полиции. Было возбуждено уголовное дело по статье «побои». Мужчине может грозить: штраф в размере до сорока тысяч рублей либо обязательные работы на срок до двухсот сорока часов, либо исправительные работы на срок до шести месяцев, либо арест на срок до трех месяцев.

    Автор: Дарья Смолина
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    #мурманск #побои
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