Три женщины погибли в ДТП на трассе в Мурманской области

Мурманск, 30 ноября. Три женщины погибли в результате автомобильной аварии на 84-85 километре автодороги Кандалакша — Алакуртти в Мурманской области. Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку и устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Водитель автомобиля Toyota Camry не справился с управлением и выехал на встречную полосу, в результате чего произошло столкновение с машиной ВАЗ-2111. Водитель отечественного автомобиля – женщина 1973 года рождения — и его пассажир — женщина 1984 года рождения — погибли на месте дорожно-транспортного происшествия. Девушка, которая сидела на заднем сидении, была доставлена в больницу, сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области. Пассажир скончалась в больнице.

Как стало известно, погибшие не были пристегнуты ремнями безопасности. Водитель иномарки прошел медицинское освидетельствование: он был трезв на момент автомобильной аварии.