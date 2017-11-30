Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
Три женщины погибли в ДТП на трассе в Мурманской области
Происшествия
Три женщины погибли в ДТП на трассе в Мурманской области
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Три женщины погибли в ДТП на трассе в Мурманской области

    18:22  30 Ноября 2017
    48

    Три женщины погибли в ДТП на трассе в Мурманской области

    Мурманск, 30 ноября. Три женщины погибли в результате автомобильной аварии на 84-85 километре автодороги Кандалакша — Алакуртти в Мурманской области. Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку и устанавливаются все обстоятельства случившегося.

    Водитель автомобиля Toyota Camry не справился с управлением и выехал на встречную полосу, в результате чего произошло столкновение с машиной ВАЗ-2111. Водитель отечественного автомобиля – женщина 1973 года рождения — и его пассажир — женщина 1984 года рождения — погибли на месте дорожно-транспортного происшествия. Девушка, которая сидела на заднем сидении, была доставлена в больницу, сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области. Пассажир скончалась в больнице.

    Как стало известно, погибшие не были пристегнуты ремнями безопасности. Водитель иномарки прошел медицинское освидетельствование: он был трезв на момент автомобильной аварии.

    Автор: Дарья Смолина
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #дтп #мурманская область
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть