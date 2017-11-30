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Происшествия
Самолет не смог приземлиться по расписанию из-за тумана в Мурманске
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    Самолет не смог приземлиться по расписанию из-за тумана в Мурманске

    18:10  30 Ноября 2017  /обновлено: 18:10  30 Ноября 2017
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    Самолет не смог приземлиться по расписанию из-за тумана в Мурманске

    Мурманск, 30 ноября. Самолет, который не смог приземлиться по расписанию в Мурманске из-за тумана, совершит посадку в 17.40 по московскому времени.

    Авиарейс Шереметьево(Москва) — Мурманск не смог приземлиться из-за погодных условий, в связи с этим самолету пришлось лететь на запасной аэродром в Пулково в Санкт-Петербург. По расписанию самолет должен был прибыть в Мурманск в 12.10. По информации местных СМИ, самолет определенное время кружил над посадочной полосой Мурманска.

    «Полет прошел нормально. Однако, на борту много недовольных людей и прежде всего недовольство испытывают китайские туристы. Их на борту 50 человек», — сообщает «ТВ-21».

    Напомним, что авиакомпания «Руслайн» отменила авиарейсы из Воронежа в Москву по неизвестным причинам.

    Автор: Дарья Смолина
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    #москва #мурманск #задержка рейса
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