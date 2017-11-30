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Поезд переехал пожилую женщину в Апатитах
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    Поезд переехал пожилую женщину в Апатитах

    10:04  30 Ноября 2017  /обновлено: 10:06  30 Ноября 2017
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    Поезд переехал пожилую женщину в Апатитах

    Мурманск, 30 ноября. Пожилую женщину обнаружили на железнодорожных путях, ее проехал поезд. Инцидент произошел в Апатитах Мурманской области.

    Женщина 1936 года рождения была обнаружена на станции Апатиты-1 около 13.10. На место происшествия прибыли сотрудники скорой помощи, они констатировали смерть пожилой женщины. По информации местных СМИ, на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов, выясняются все обстоятельства случившегося.

    Женщина была в состоянии агонии, когда на место прибыли бригада скорой помощи и полицейские, спустя время женщина скончалась, сообщает «Nord-News». На данный момент проводится проверка, выясняется, является ли данное происшествие несчастным случаем.

    Автор: Дарья Смолина
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    #поезд #апатиты #мурманская область
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