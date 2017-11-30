Телефонного мошенника из Новосибирска приговорили к 7,5 годам колонии

Мурманск, 30 ноября. Житель Новосибирска получил наказание в виде семи лет шести месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Мужчина занимался мошенничеством: он звонил жительницам Мурманской области и сообщал ложные сведения о проблемах с родственниками и близкими.

Жительницы Мурманской области, узнав, что с их родственниками беда, перечисляли нужную сумму денег. Общий ущерб, нанесенный мужчиной, составляет 613 тыс. рублей, как стало известно, восемь человек не поверили мошеннику и сохранили деньги, общая сумма — 378 тыс. рублей.

Злоумышленник в составе организованной группы совершал преступления в период с сентября по ноябрь прошлого года, сообщает «b-port.com». Сотрудники правоохранительных органов задержали участников группы в декабре 2016 года.