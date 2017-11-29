Супружеская пара из Кандалакши получила 3,5 года лишения свободы за мошенничество

Мурманск, 29 ноября. Супружеская пара — жители Кандалакши — получила три с половиной года лишения свободы: мужчина — в исправительной колонии, женщина — условно. Супруги, занимаясь интернет-мошенничеством, обманули 58 жителей России.

Следствие установило, что супружеская пара создала группу в социальной сети, где предлагала приобрести женскую одежду с условием 100% предоплаты. Молодые люди не планировали выполнять свои обязанности, таким образом, они причинили вред на сумму более миллиона рублей в период с декабря 2012 по январь 2014 года. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области.

Женщина и мужчина признали свою вину, но возместить ущерб потерпевшим они не смогли, так как деньги были потрачены. Суд признал пару виновной в совершении мошенничества в особо крупном размере.