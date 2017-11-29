Житель Снежногорска выстрелил в глаз знакомому, заподозрив в наркомании

Мурманск, 29 ноября. Житель Снежногорска выстрелил в мужчину из пневматического оружия, в результате чего один из выстрелов задел глаз. Злоумышленник предполагал, что потерпевший употребляет наркотики.

Мужчина ворвался к потерпевшему в квартиру, между ними возник словесный конфликт, который перешел в драку, и затем он использовал пневматическое оружие: выстрелил два раза – в грудь и глаз. После чего он скрылся с места происшествия. В ходе оперативно-розыскных работ установили личность злоумышленника и задержали его. Мужчина сознался в содеянном, сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области.

Мужчина на момент конфликта находился в состоянии алкогольного опьянения. Было возбуждено уголовное дело по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».