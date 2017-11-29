Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Политика
«Не проще ли сдать Мариуполь?»: россияне отреагировали на требование Киева «запретить» мост в Крым
Происшествия
Житель Снежногорска выстрелил в глаз знакомому, заподозрив в наркомании
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Житель Снежногорска выстрелил в глаз знакомому, заподозрив в наркомании

    15:27  29 Ноября 2017
    72

    Житель Снежногорска выстрелил в глаз знакомому, заподозрив в наркомании

    Мурманск, 29 ноября. Житель Снежногорска выстрелил в мужчину из пневматического оружия, в результате чего один из выстрелов задел глаз. Злоумышленник предполагал, что потерпевший употребляет наркотики.

    Мужчина ворвался к потерпевшему в квартиру, между ними возник словесный конфликт, который перешел в драку, и затем он использовал пневматическое оружие: выстрелил два раза – в грудь и глаз. После чего он скрылся с места происшествия. В ходе оперативно-розыскных работ установили личность злоумышленника и задержали его. Мужчина сознался в содеянном, сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области.

    Мужчина на момент конфликта находился в состоянии алкогольного опьянения. Было возбуждено уголовное дело по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

    Автор: Дарья Смолина
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #мурманская область #причинение вреда
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть