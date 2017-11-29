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Родившие до 26 лет мурманчанки получат выплаты на первого ребенка
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    Родившие до 26 лет мурманчанки получат выплаты на первого ребенка

    11:12  29 Ноября 2017
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    Родившие до 26 лет мурманчанки получат выплаты на первого ребенка

    Мурманск, 29 ноября. Женщины — граждане России, проживающие на территории Мурманской области и в возрасте до 26 лет, могут претендовать на получение ежемесячного пособия по уходу за первым ребенком до достижения им возраста полутора лет. Данный законопроект был внесен в Мурманскую областную думу по инициативе губернатора региона Марины Ковтун.

    «Ожидается, что ежемесячная денежная выплата станет дополнительным стимулом при принятии решения о рождении первенцев», — сообщает пресс-служба правительства Мурманской области.

    Размер выплаты составит 14 тысяч рулей. На данный момент в регионе функционируют 16 видов социальной поддержки семьям с детьми: региональный материнский капитал в размере 121612,92 рублей, пособие при поступлении ребенка в первый класс — 4090 рублей, пособие при рождении одновременно двух и более детей — 13386 рублей на каждого ребенка.

    Ранее сообщалось, что с января 2018 года будет выплачиваться адресная ежемесячная выплата, ее будут давать при рождении первого ребенка, она будет выплачиваться до достижения ребенком полутора лет.

    Автор: Дарья Смолина
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    #мурманск #пособия #мурманская область
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