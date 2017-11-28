Двое жителей Североморска похитили мужчину и заставили его рыть себе могилу

Мурманск, 28 ноября. Суд Мурманской области вынес обвинительный приговор в отношении двух мужчин за похищение человека и вымогательство с применением насилия.

Инцидент произошел 4 мая 2016 года в вчернее время суток: матрос запаса и его товарищ обвинили потерпевшего мужчину в похищении автомобильных колес из гаража и потребовали либо вернуть запчасти, либо выплатить 46 тысяч рублей. После его отказа осужденные насильно посадили мужчину в автомобиль и вывезли его в гаражный массив, где избили потерпевшего, воспользовавшись боксерскими перчатками.

Затем злоумышленники перевезли мужчину в район промышленных построек и потребовали выкопать себе могилу. Мужчине удалось сбежать, когда преступники отвлеклись. По решению суда матрос запаса проведет в колонии строгого режима 6 лет 6 месяцев, его подельника приговорили к 5 годам 6 месяцам лишения свободы.