Трехлетняя девочка больше суток прожила с умершей матерью в Мурманске

Мурманск, 28 ноября. Полиция Мурманска проводит проверку по факту смерти молодой женщины, трехлетний ребенок прожил в квартире с телом погибшей матери двое суток.

Как сообщает пресс-служба МВД РФ по Мурманской области, 31-летняя женщина скончалась от диабетической комы, инцидент произошел 21 ноября текущего года. Трехлетняя девочка прожила двое суток с умершей матерью, думая, что она спит.

Одна из подруг решила проведать погибшую, потому что та долго не выходила на связь. Дверь ей открыл ребенок и сказал, что мама спит. Сотрудники скорой помощи незамедлительно прибыли на место трагедии и диагностировали смерть. В настоящий момент отец семейства оформляет бумаги для опекунства.