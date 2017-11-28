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Трехлетняя девочка больше суток прожила с умершей матерью в Мурманске
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    Трехлетняя девочка больше суток прожила с умершей матерью в Мурманске

    17:55  28 Ноября 2017
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    Трехлетняя девочка больше суток прожила с умершей матерью в Мурманске

    Мурманск, 28 ноября. Полиция Мурманска проводит проверку по факту смерти молодой женщины, трехлетний ребенок прожил в квартире с телом погибшей матери двое суток.

    Как сообщает пресс-служба МВД РФ по Мурманской области, 31-летняя женщина скончалась от диабетической комы, инцидент произошел 21 ноября текущего года. Трехлетняя девочка прожила двое суток с умершей матерью, думая, что она спит.

    Одна из подруг решила проведать погибшую, потому что та долго не выходила на связь. Дверь ей открыл ребенок и сказал, что мама спит. Сотрудники скорой помощи незамедлительно прибыли на место трагедии и диагностировали смерть. В настоящий момент отец семейства оформляет бумаги для опекунства.

    Автор: Ксения Пудовкина
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    #мурманск
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