Иномарка влетела в фонарный столб в Мончегорске, есть пострадавшие

Мончегорск, 24 ноября. Дорожно-транспортное происшествие с участием иномарки произошло вчера в Мончегорске: автомобиль влетел в фонарный столб, есть пострадавшие.

По информации региональных СМИ со ссылкой на представителя в областной ГИБДД, автомобильная авария случилась в понедельник, 27 ноября, на улице Грузовая. Легковой автомобиль марки KIA под управлением 26-летнего водителя, который по неустановленным на данный момент причинам не справился с управлением, влетел в световую опору.

Сотрудники скорой помощи доставили в медицинское учреждение водителя машины и его 27-летнюю пассажирку. В настоящее время сотрудники охраны правопорядка проводят проверку и выясняют обстоятельства ДТП.