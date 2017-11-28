Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Общество
Суд взвесит два миллиона долларов, переданных Сечиным Улюкаеву
Происшествия
Житель Североморска ответит перед судом за пьяное изнасилование юной девушки
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Житель Североморска ответит перед судом за пьяное изнасилование юной девушки

    13:29  28 Ноября 2017
    67

    Житель Североморска ответит перед судом за пьяное изнасилование юной девушки

    Мурманск, 28 ноября. Уголовное дело в отношении жителя Североморска по обвинении в изнасиловании несовершеннолетней девушки передано в суд для дальнейшего рассмотрения по существу.

    Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Мурманской области, инцидент произошел 27 декабря 2016 года: 24-летний молодой человек, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, напал на семнадцатилетнюю девушку и изнасиловал. О возрасте пострадавшей мужчина был осведомлен заранее.

    Сотрудники охраны правопорядка установили, что обвиняемый и жертва были знакомы и общались в одной компании. В настоящее время материалы уголовного дела с обвинительным заключением прокурора направлено в суд для дальнейшего рассмотрения по существу.

    Автор: Ксения Пудовкина
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #мурманск
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть