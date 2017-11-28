Житель Североморска ответит перед судом за пьяное изнасилование юной девушки

Мурманск, 28 ноября. Уголовное дело в отношении жителя Североморска по обвинении в изнасиловании несовершеннолетней девушки передано в суд для дальнейшего рассмотрения по существу.

Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Мурманской области, инцидент произошел 27 декабря 2016 года: 24-летний молодой человек, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, напал на семнадцатилетнюю девушку и изнасиловал. О возрасте пострадавшей мужчина был осведомлен заранее.

Сотрудники охраны правопорядка установили, что обвиняемый и жертва были знакомы и общались в одной компании. В настоящее время материалы уголовного дела с обвинительным заключением прокурора направлено в суд для дальнейшего рассмотрения по существу.