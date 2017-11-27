Полиция обнаружила в квартире мурманчанина плантацию марихуаны и амфетамин

Мурманск, 27 ноября. Уголовное дело возбудили в отношении жителя Мурманска, выращивавшего в квартире марихуану.

Сотрудники охраны правопорядка задержали мужчину, в квартире которого обнаружили плантацию марихуаны. Во время обыска наркополицейские обнаружили наркотики, семена, лампы и специальные приспособления для выращивания каннабиса. Кроме этого они обнаружили у него амфетамин массой 2,72 грамма, сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области.

Мурманчанин признался, что самостоятельно выращивал растение, а наркотики хранил для личного потребления. В настоящее время в отношении подозреваемого следствие возбудило уголовное дело.