Полиция обнаружила в квартире мурманчанина плантацию марихуаны и амфетамин
Мурманск, 27 ноября. Уголовное дело возбудили в отношении жителя Мурманска, выращивавшего в квартире марихуану.
Сотрудники охраны правопорядка задержали мужчину, в квартире которого обнаружили плантацию марихуаны. Во время обыска наркополицейские обнаружили наркотики, семена, лампы и специальные приспособления для выращивания каннабиса. Кроме этого они обнаружили у него амфетамин массой 2,72 грамма, сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области.
Мурманчанин признался, что самостоятельно выращивал растение, а наркотики хранил для личного потребления. В настоящее время в отношении подозреваемого следствие возбудило уголовное дело.
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