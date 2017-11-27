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Пострадавший от взрыва бытового газа мурманчанин находится в тяжелом состоянии
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    Пострадавший от взрыва бытового газа мурманчанин находится в тяжелом состоянии

    18:21  27 Ноября 2017  /обновлено: 18:22  27 Ноября 2017
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    Пострадавший от взрыва бытового газа мурманчанин находится в тяжелом состоянии

    Мурманск, 27 ноября. Администрация Мурманска выплатит компенсацию жителями дома, пострадавшим от взрыва бытового газа.

    Глава администрации города Андрей Сысоев на оперативном совещании в правительстве области сообщил, что пострадавший при взрыве бытового газа 41-летний мужчина находится в реанимации в тяжелом состоянии.

    Чрезвычайное происшествие случилось в пятницу, 24 ноября, около пяти часов вечера по московскому времени на пятом этаже многоквартирного дома, расположенного на улице Зеленой в Мурманске: в результате взрыва бытового газа произошел пожар. Два человека получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы сотрудниками скорой помощи: 41-летний мужчина на сегодняшний день в крайне тяжелом состоянии, 84-летняя пенсионерка находится в городской больнице после отравления угарным газом.

    СУ СК РФ возбудил уголовное дело по статье «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью».

    Автор: Ксения Пудовкина
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    #мурманск
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