Пострадавший от взрыва бытового газа мурманчанин находится в тяжелом состоянии

Мурманск, 27 ноября. Администрация Мурманска выплатит компенсацию жителями дома, пострадавшим от взрыва бытового газа.

Глава администрации города Андрей Сысоев на оперативном совещании в правительстве области сообщил, что пострадавший при взрыве бытового газа 41-летний мужчина находится в реанимации в тяжелом состоянии.

Чрезвычайное происшествие случилось в пятницу, 24 ноября, около пяти часов вечера по московскому времени на пятом этаже многоквартирного дома, расположенного на улице Зеленой в Мурманске: в результате взрыва бытового газа произошел пожар. Два человека получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы сотрудниками скорой помощи: 41-летний мужчина на сегодняшний день в крайне тяжелом состоянии, 84-летняя пенсионерка находится в городской больнице после отравления угарным газом.

СУ СК РФ возбудил уголовное дело по статье «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью».