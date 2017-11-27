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Неизвестные избили мужчину в Североморске и скрылись на такси
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    Неизвестные избили мужчину в Североморске и скрылись на такси

    17:39  27 Ноября 2017
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    Неизвестные избили мужчину в Североморске и скрылись на такси

    Североморск, 27 ноября. Полиция Североморска проводит проверку по факту нападения четверых человек  на мужчину.

    Как сообщает пресс-служба УМВД по Мурманской области, четверо неизвестных мужчин напали на человека. Видео инцидента попала в социальные сети. На кадрах видно, как несколько мужчин избивают лежащего на земле человека, после чего на такси уезжают в неизвестном направлении. Пострадавший спустя некоторое время встает и уходит с места инцидента.

    Известно, что в полицию и больницы города сообщений о нарушении правопорядка не поступало. В настоящее время сотрудники охраны правопорядка проводят проверку, после которой будет вынесено процессуальное решение.

    Автор: Ксения Пудовкина
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    #североморск
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