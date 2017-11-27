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Рецидивист из Мурманска ударил ножом соседа, заступившегося за сожительницу
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    Рецидивист из Мурманска ударил ножом соседа, заступившегося за сожительницу

    14:47  27 Ноября 2017
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    Рецидивист из Мурманска ударил ножом соседа, заступившегося за сожительницу

    Мурманск, 27 ноября. Сотрудники полиции задержали подозреваемого мужчину, ударившего ножом соседа, заступившегося за сожительницу.

    По информации пресс-службы регионального УМВД, инцидент произошел в квартире на улице Подстаницкого. Пара и двое соседей распивали спиртные напитки на общей кухне, один из мужчин оскорбил женщину. Потерпевший заступился за сожительницу, но получил удар ножом в область грудной клетки.

    Сотрудники охраны правопорядка задержали подозреваемого 66-летнего мужчину. Выяснилось, что он не раз привлекался к уголовной ответственности. В настоящее время в отношении мурманчанина возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Если суд признает его виновным, то мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.

    Автор: Ксения Пудовкина
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    #мурманск
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