Рецидивист из Мурманска ударил ножом соседа, заступившегося за сожительницу

Мурманск, 27 ноября. Сотрудники полиции задержали подозреваемого мужчину, ударившего ножом соседа, заступившегося за сожительницу.

По информации пресс-службы регионального УМВД, инцидент произошел в квартире на улице Подстаницкого. Пара и двое соседей распивали спиртные напитки на общей кухне, один из мужчин оскорбил женщину. Потерпевший заступился за сожительницу, но получил удар ножом в область грудной клетки.

Сотрудники охраны правопорядка задержали подозреваемого 66-летнего мужчину. Выяснилось, что он не раз привлекался к уголовной ответственности. В настоящее время в отношении мурманчанина возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Если суд признает его виновным, то мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.