Синоптики предупреждают о гололедице в Мурманской области

Мурманск, 27 ноября. Мокрый снег и гололедицу обещают сегодня в Мурманской области.

По информации Мурманского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в понедельник, 27 ноября, в регионе прогнозируется переменная область, мокрый снег и образование льда на дорогах ввиду понижения столбика термометра до минус десяти градусов.

Жителей региона предупреждают о соблюдении правил безопасности при выходе из дома на улицу, а автолюбителя напоминают об аккуратном и плавном вождении в соответствии с правилами дорожного движения.

Ранее сообщалось об инциденте в Новосибирске: сотрудники охраны правопорядка задержали два пассажирских поезда в Новосибирске после получения информации о минировании.