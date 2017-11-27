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Синоптики предупреждают о гололедице в Мурманской области
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    Синоптики предупреждают о гололедице в Мурманской области

    11:17  27 Ноября 2017
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    Синоптики предупреждают о гололедице в Мурманской области

    Мурманск, 27 ноября. Мокрый снег и гололедицу обещают сегодня в Мурманской области.

    По информации Мурманского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в понедельник, 27 ноября, в регионе прогнозируется переменная область, мокрый снег и образование льда на дорогах ввиду понижения столбика термометра до минус десяти градусов.

    Жителей региона предупреждают о соблюдении правил безопасности при выходе из дома на улицу, а автолюбителя напоминают об аккуратном и плавном вождении в соответствии с правилами дорожного движения.

    Ранее сообщалось об инциденте в Новосибирске: сотрудники охраны правопорядка задержали два пассажирских поезда в Новосибирске после получения информации о минировании.

    Автор: Ксения Пудовкина
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    #мурманск
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