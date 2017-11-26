Женщина украла у коллеги телефон в Мурманской области

Мурманск, 26 ноября. У женщины похитили мобильный телефон, стоимость которого восемь тысяч рублей, на работе. Сотрудница службы такси обратилась в мурманскую полицию.

Полицейские приехали на место происшествия и опросили заявительницу, а также других сотрудников, сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области. Сотрудники правоохранительных органов выяснили, что доступ в помещение, где произошла кража, есть только у сотрудников. В результате, подозреваемая была найдена, ею оказалось 44-летняя коллега потерпевшей.

Женщина призналась, что похитила телефон из ящика стола, который находился в диспетчерской. Было возбуждено уголовное дело по статье «кража». Женщине может грозить наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет. На данный момент злоумышленница находится под подпиской о невыезде.