Виновника смертельного ДТП в Мурманске избили очевидцы аварии

Мурманск, 26 ноября. Дорожно-транспортное происшествие с участием пешехода и автомобиля произошло на Кольском проспекте около дома №152 в Мурманске. Свидетели аварии избили водителя, который насмерть сбил пешехода.

Автомобиль Ford Focus сбил пешехода, а после врезался в столб, сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области. Женщина получила травмы и была доставлена в больницу, однако врачи не смогли ее спасти, и она скончалась от полученных травм.

По предварительным данным, очевидцы, которые проезжали мимо, остановились и предложили помощь, однако между ними и водителем иномарки возник конфликт, и последнему нанесли телесные повреждения. Свидетели ДТП скрылись с места происшествия, однако сотрудники полиции смогли их найти.

В результате автомобильной аварии два пассажира иномарки были доставлены в медицинское учреждение, кроме этого помощь врача потребовалась и водителю, которого избили. На данный момент сотрудники правоохранительных органов проводят проверку, устанавливаются все обстоятельства аварии.