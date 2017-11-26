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Виновника смертельного ДТП в Мурманске избили очевидцы аварии
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    Виновника смертельного ДТП в Мурманске избили очевидцы аварии

    17:02  26 Ноября 2017
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    Виновника смертельного ДТП в Мурманске избили очевидцы аварии

    Мурманск, 26 ноября. Дорожно-транспортное происшествие с участием пешехода и автомобиля произошло на Кольском проспекте около дома №152 в Мурманске. Свидетели аварии избили водителя, который насмерть сбил пешехода.

    Автомобиль Ford Focus сбил пешехода, а после врезался в столб, сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области. Женщина получила травмы и была доставлена в больницу, однако врачи не смогли ее спасти, и она скончалась от полученных травм.

    По предварительным данным, очевидцы, которые проезжали мимо, остановились и предложили помощь, однако между ними и водителем иномарки возник конфликт, и последнему нанесли телесные повреждения. Свидетели ДТП скрылись с места происшествия, однако сотрудники полиции смогли их найти.

    В результате автомобильной аварии два пассажира иномарки были доставлены в медицинское учреждение, кроме этого помощь врача потребовалась и водителю, которого избили. На данный момент сотрудники правоохранительных органов проводят проверку, устанавливаются все обстоятельства аварии.

    Автор: Дарья Смолина
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    #дтп #мурманск #пешеход
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